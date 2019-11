‘Ao lado de seu Edu’, Patrick Teixeira sobe no ringue em Las Vegas para a luta mais importante de sua carreira

Em agosto, Patrick Teixeira perdeu seu maior incentivador com a morte do manager Eduardo Melo. “Seu Edu”, como era conhecido no mundo do boxe, cuidou da carreira do pugilista de Sombrio, em Santa Catarina, como se fosse um filho.

Neste sábado, Patrick sobe no ringue do Cosmopolitan Hotel, em Las Vegas, para enfrentar o dominicano Carlos Adames para seu combate mais importante, quando estará em jogo o título interino dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe. O vencedor será anunciado na próxima semana, quando o mexicano Jaime Munguia abdicar do cinturão oficialmente, como o novo campeão mundial.

“Seu Edu”, com certeza, estará “ao seu lado” para lhe dar força espiritual para conseguir êxito naquele objetivo perseguido há quase uma década. Neste sábado, o jab e o cruzado de direita estarão mais fortes, assim como o direto de esquerda.

Atual primeiro colocado do ranking, Adames está invicto. O pugilista de 25 anos soma 18 vitórias, com 14 nocautes, enquanto que Patrick, de 28, acumula 30 vitórias, 22 nocautes e apenas uma derrota. Ele é o segundo na lista da OMB.

Patrick x Adames vai fazer parte do evento que terá como atração principal a estreia do mexicano Oscar Valdez na categoria dos superpenas. Outro destaque será a presença do britânico Carl Frampton. O brasileiro William Silva também luta na programação pelo cinturão norte-americano dos leves diante de Arnold Barboza Jr..

Nenhum canal de televisão prevê a transmissão da luta.