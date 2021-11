Ao lado do pai em Las Vegas, Esquiva Falcão diz estar pronto para a ‘guerra’

Ao lado pai, Touro Moreno, em Las Vegas, Esquiva Falcão disse, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, estar pronto para a ‘guerra’ contra o canadense Patrice Volny. O duelo, neste sábado, no Mandalay Bay Hotel, será uma eliminatória pelo título mundial dos pesos médios da Federação Internacional de Boxe.

“O vencedor desta luta vai enfrentar o vencedor da luta entre Gennady GGG Golovkin e o japonês Ryota Murata pelo cinturão da FIB”, afirmou o empresário Bob Arum, referindo-se à luta de 29 de dezembro, em Saitama.

Esquiva e Volny voltam a se encontrar nesta sexta-feira, quando será realizada a pesagem. “Estou tranquilo. No peso. Me sinto um leão”, afirmou o brasileiro, quarto do ranking da FIB, enquanto o adversário é o quinto. O vencedor será o desafiante oficial.

Esquiva, de 31 anos, soma 28 vitórias, com 20 nocautes. Aos 32 anos, Volny também jamais perdeu como profissional e soma 16 vitórias, com dez nocautes.

O evento conta como luta principal Terence Crawford diante de Shawn Porter, dois dos maiores pesos meio-médios da atualidade.