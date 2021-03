Aos 48 anos, Oscar De la Hoya anuncia retorno em 3 de julho. E é pra valer!!!! Será?

Oscar De La Hoya, de 48 anos, anunciou, nesta sexta-feira, que vai voltar aos ringues em 3 de julho. O nome do adversário deve ser anunciado nos próximos dias e o evento será realizado no AT&T Stadium, no Texas.

Campeão olímpico em Barcelona/1992 e ex-campeão mundial em seis categorias, De La Hoya não luta desde 2008, quando perdeu para Manny Pacquiao, por nocaute técnico, ao não voltar para o nono assalto.

O pugilista norte-americano disse em agosto que iria voltar a lutar e desde então tem realizado trabalhos físicos e técnicos. “Estou no melhor da minha forma. Nunca estive tão forte”, disse o pugilista, que conquistou cinturões entre os superpenas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-médio, médios-ligeiros e médios. Foram 39 vitórias (30 nocautes) e seis derrotas.