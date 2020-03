Aos 57 anos, Julio Cesar Chavez esbanja boa forma em exibição no México

Quem foi rei nunca perde a majestade. Julio Cesar Chavez voltou aos ringues, neste sábado, aos 57 anos, para uma luta exibição de três roundes com seu compatriota Jorge Travieso Arce, de 40 anos.

O evento beneficente reuniu mais de 20 mil pessoas em um ginásio na cidade de Hermosilio, no México. Com transmissão nacional pela TV, Chavez mostrou mais uma vez o porquê é a maior lenda do boxe mexicano e uma das maiores de todos os tempos. O resultado foi empate.

Com protetores de cabeça e usando camisetas, repletas de patrocinadores, os dois ex-campeões não se preocuparam com a defesa e proporcionaram um grande duelo. É verdade que os golpes não foram aplicados com toda a força, mas a luta no infight enlouqueceu o público presente. Sobrou até para o juiz, que sempre foi “agredido” nos momentos em que queria separar os lutadores.

Os dois já haviam se enfrentado m novembro do ano passado, com o mesmo sucesso de público e de crítica. E Chavez não vai parar por aí. Outras “lutas” estão sendo programadas. Os próximos adversários poderão ser Oscar De La Hoya e Erik Morales.