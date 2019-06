Aos 83 anos, Eder Jofre demonstra a mesma garra que o tornou o maior peso galo da história

Quem passar em frente ao Hotel Renaissance poderá ver na sala de exercícios no período da tarde um senhor se exercitando nas máquinas de musculação e desferindo golpes com a mesma garra e determinação que o tornaram o maior peso galo da história do boxe.

Levado pela filha Andrea e orientado pelo preparador Harry Rosenberg, Eder Jofre treina duas ou três vezes por semana e apresenta ótima coordenação, preparo e reflexos para um homem de 83 anos. O físico lembra bastante o da época em que pesava 53 quilos e derrubava quase todos os rivais.

Vida longa para Eder Jofre!