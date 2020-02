Aos 88 anos, Bob Arum admite vender Top Rank. DAZN é um dos interessados na compra

A maior empresa de boxe do mundo pode trocar de dono. Na semana da luta entre os pesos pesados Tyson Fury e Deontay Wilder, em Las Vegas, uma notícia fez estremecer a nobre arte. Aos 88 anos, Bob Arum admitiu a venda da Top Rank, em entrevista ao site Business Insider.

O lendário empresário afirmou que já teve contato com pelo menos três grandes empresas, que estariam interessadas na compra. Seriam elas: DAZN, Nasdaq e Endeavor.

Muitos boxeadores importantes possuem contratos com a Top Rank. Terence Crawford, Tyson Fury, Vasyl Lomachenko e Naoya Inoue são alguns deles. Os brasileiros Robson Conceição e Esquiva Falcão também tem suas carreiras dirigidas por Bob Arum.

Recentemente, a Top Rank assinou contrato de sete anos para realizar eventos com a ESPN dos Estados Unidos. Sua sede em Las Vegas fica em um prédio imponente, com direito a uma sala à prova de fogo com 10 mil lutas digitalizadas.