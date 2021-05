Aos 96 anos, Newton Campos esbanja entusiasmo: ‘Vacinado e pronto para o trabalho’

O jornalista Newton Campos completa nesta quinta-feira 96 anos. “Seu Newton”, um dos fundadores do Conselho Mundial de Boxe, também é jornalista e foi editor de boxe de “A Gazeta Esportiva”, comentarista da TV Bandeirantes, Jovem Pan, entre outras funções. É história viva da nobre arte nacional.

Seu Newton foi a primeira celebridade que conheci no boxe. Em 1987, toda segunda terça-feira do mês eu ia até a redação da Gazeta, na Alameda Barão de Limeira, para pegar um xerox do ranking do Conselho Mundial de Boxe.

Seu Newton foi amigo do meu tio-avô Orlando Della Nina, que também foi presidente da Federação Paulista de Boxe, inclusive responsável pela compra da sede atual na Avenida 9 de julho. Aprendi demais com o seu Newton, sempre simpático e muito bem informado.

Eu tive o prazer de ir a duas convenções do CMB (Buenos Aires-Argentina-1996 e Torremolinos-Espanha-1997) e vi o carinho e o respeito que o mundo do boxe tem por ele. “Só estou esperando a autorização da Secretaria da Saúde para podermos retomar com a Forja de Campeões e todos os torneios que a Federação Paulista organiza. Estou vacinado e pronto para o trabalho”, disse, com seu entusiasmo sem limites.

Parabéns ao senhor e que Deus siga dando saúde para seguir seu trabalho tão importante para o boxe nacional.