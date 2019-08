Apesar de ter o melhor narrador de boxe da TV brasileira, FOX Sports menospreza a nobre arte

O canal FOX Sports possui em seu elenco o narrador Eder Reis. O melhor do Brasil quando se fala em boxe. Mas o seu talento não tem sido utilizado na emissora para esta modalidade esportiva.

Pelo segundo sábado consecutivo, o FOX deixou de transmitir uma programação da nobre arte, direto dos Estados Unidos. Dia 27, os fãs do pugilismo ficaram sem ver Gervonta Davis em ação. No sábado passado, a frustração foi não poder acompanhar o duelo entre os pesos pesados Chris Arreola e Adam Kwonacki. E nenhum motivo foi apresentado.

Neste ano, o FOX usava lutas de boxe, inclusive de Manny Pacquiao, para tentar aumentar a audiência do FOX Premium, que é feito com sucesso nos Estados Unidos.

O FOX não é o primeiro canal nacional a menosprezar a nobre arte. No início do ano, o SporTV não renovou seu contratoo com a Top Rank. Com isso, as lutas dos brasileiros Robson Conceição e Esquiva Falcão, que possuem contratos com a empresa, deixaram de ser transmitidas para o Brasil, assim como combates de lutadores importantes do calibre de Vasyl Lomachenko.