Após 24 anos da 1ª luta, Evander Holyfield cobra de Mike Tyson o 3º duelo. ‘Eu quero ser o próximo’

Há 24 anos, Evander Holyfield surpreendeu o mundo do boxe, ao vencer Mike Tyson e ganhar pela terceira vez o título mundial dos pesos pesados. Aos 58 anos, The Real Deal treina em Miami de olho em mais uma oportunidade de enfrentar o Iron Man. E aproveitou a data para cobrar o velho rival. “Eu quero ser o próximo”.

Todos esperavam que o confronto de Tyson seria com Holyfield para que a trilogia fosse fechada, lembrando do segundo confronto em 1997, que terminou com as mordidas nas orelhas de The Real Deal, mas o escolhido acabou sendo Roy Jones Jr. e o evento anunciado para o próximo dia 28.

Mas Holyfield parece ter perdido a paciência. “Mike precisa parar de me evitar. Eu quero ser o próximo. Chegou a hora. Ou ele está com medo”, teria dito durante as sessões de treino.