Após 5 anos, túmulo de Muhammad Ali ainda reúne milhares de fãs em Louisville

Faz cinco anos da morte de Muhammad Ali. Mas a lenda em cima de seu nome é cada vez maior. O túmulo onde o corpo do maior esportista de todos os tempos está enterrado é cuidadosamente cuidado por Danny Key, funcionário do Cave Hill Cemetery, em Louisville, cidade natal do eterno campeão dos pesos pesados.

Em entrevista para Maggie Menderski, do Louisville Courier Journal, o jardineiro-chefe do cemitério afirmou que dezenas de pessoas desembarcam no aeroporto internacional da cidade todos os dias para visitar o túmulo.

A repórter teve acesso a uma sala climatizada, onde todos os objetos colocados perto do túmulo em homenagem ao ex-lutador são guardados desde sua morte, com exceção das flores.

Luvas, fotos, cartas, bilhetes, bonecos, bandeiras são alguns dos itens em destaque. “Muitas pessoas chegam aqui sem saber falar uma palavra de inglês. Eles só dizem ‘Muhammad Ali’. Então percebemos o que querem”, disse Gwen Mooney, presidente e CEO do cemitério. “Muitas pessoas em meu país têm o sonho de vir visitar o ‘Maior de Todos'”, afirmou o argelino Sofiane Serai, acompanhado de familiares.

Ali morreu em 3 de junho de 2016, aos 74 anos.