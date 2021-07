Após alta do hospital, Miguel de Oliveira continua monitoramento em casa

Miguel de Oliveira teve alta do Hospital da Luz, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, onde esteve internado por uma semana. Ex-campeão, de 73 anos, sofre com complicações no pâncreas. “Eu tive uma reação muito boa com o tratamento e os médicos me deixaram ir para casa, mas vou continuar a ser monitorado”, disse Miguel.

Miguel foi campeão dos médios- ligeiros em 1975, ao bater o espanhol Jose Manuel Duran Perez, por pontos, após 15 assaltos, em decisão unânime dos jurados, em Mônaco, para ficar com o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Pendurou as luvas aos 33 anos, com 46 vitórias (28 nocautes), 5 derrotas e um empate. Além de boxeador, Miguel também foi treinador e comandou o peso pesado Adilson Maguila Rodrigues entre os anos de 1986 e 1988.