Após morte da mãe, Esquiva Falcão se prepara para o retorno aos ringues em novembro

Esquiva Falcão teve seu treinamento nos Estados Unidos interrompido no final do mês passado por causa da morte de sua mãe, mas o medalha de prata em Londres-2012 vai retornar aos ringues muito provavelmente na preliminar do duelo entre Terence Crawford e Shawn Porter, previsto para 20 de novembro, em Las Vegas. O anúncio oficial deve ser feito nesta semana.

O adversário de Esquiva vai mudar e não deverá ser mais o alemão Patrick Wojcicki e sim o canadense Patrice Volny, sexto colocado no ranking dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB). Esquiva é o quinto. Sem Wojcicki, a intenção da Top Rank, empresa que cuida da carreira de Esquiva, era ter como Jaime Munguia, mas o mexicano (quarto da FIB) já tem luta marcada.

Com isso, Esquiva x Volny será uma eliminatória – os dois primeiros lugares do ranking estão vagos – pelo título da FIB. O brasileiro deve retornar para os Estados Unidos para iniciar treinamento daqui dez dias.