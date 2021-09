Após polêmica com Robson Conceição, Oscar Valdez ganha uma estátua em sua cidade natal

Oscar Valdez teve uma recepção calorosa, nesta quarta-feira, em sua cidade natal, Nogales, em Sonora, México, após a polêmica vitória sobre o brasileiro Robson Conceição, sexta-feira, em Tucson, no Arizona.

O campeão dos superpenas do CMB inaugurou uma estátua em sua homenagem na Unidade Esportiva Estrellas Nogalenses. Valdez teve dias turbulentos com uma vitória discutida sobre Robson, além do caso de doping.

“Estou muito feliz por este reconhecimento, tenho o lema ‘Puro Nogales’ tatuado e quero que as crianças, os jovens e todas as pessoas em geral da minha terra entendam que não devem desistir, que tudo é possível se você trabalha e não tira o foco até realizar seus sonhos”, disse o lutador. “Quero que pensem sempre que me virem que um dia houve um homem de Nogales que começou muito mal no boxe, que foi a duas Olimpíadas, se tornou campeão mundial profissional e trabalhou o tempo todo para ser boxeador lenda e colocar seu nome entre os melhores do mundo ”, acrescentou.