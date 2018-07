Após treino nos EUA, Robson Conceição prevê ‘ótima’ luta neste sábado

O campeão olímpico Robson Conceição passou o último mês nos Estados Unidos se preparando para a luta deste sábado, diante do equatoriano Gavino Guaman. Em sua oitava luta profissional, o boxeador baiano quer o nocaute, que não veio nas duas útimas apresentações.

Sabedor de que sua carreira está próxima de uma definição, Robson falou com este blog direto de Oklahoma, nos Estados Unidos, por e-mail. Confira:

Como foi o treinamento nos Estados Unidos?

Comecei meu camp na Champion, em Salvador, poucos dias depois da minha última vitória(28 de abril). No início de junho, viajei para a Flórida para treinar na academia do professor Pedro Diaz e também na American Top Team. Tive excelentes treinos físicos e técnicos. Foi ótimo! Adorei os treinos por aqui, certamente me ajudaram muito, e vamos voltar em breve.