Apostas apontam Esquiva Falcão favorito para a luta de sábado contra Artur Akakov

Esquiva Falcão surge como favorito em várias bolsas de apostas para a luta de sábado, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, diante do russo Artur Akakov.

Duelo será decisivo na carreira do boxeador brasileiro, que precisa de uma bela vitória para renovar contrato com a empresa Top Rank. Seu vínculo com Bob Arum chegou ao fim no dia 14.

Nenhum canal de TV brasileiro comprou até agora os direitos de transmissão, que terá como luta principal o duelo entre os mexicanos Oscar Valdez e Miguel Berchelt.

Esquiva faz nesta quinta-feira o último treino para a luta. Ele está 3 libras (cerca de 1,5 quilo) acima do limite da categoria, que é de 72,575 quilos. “Já termino o treino no peso, vou comer um salmão e ir para Vegas, chegando lá só descansar e amanhã estarei no peso”, disse o boxeador a este blog.