Apresentador de boxe está internado após sofrer acidente de moto em NY

O apresentador de boxe David Diamante está internado após sofrer acidente de moto no bairro do Brooklyn, em Nova York. O norte-americano, de 50 anos, está internado no Hospital de Saúde Langone, com uma série de lesões e seu estado é preocupante.

“Ele foi levado para o Hospital de Saúde Langone da NYU em estado crítico, após sofrer três fraturas na coluna vertebral, várias costelas quebradas e sérios danos ao joelho direito”, relatou o site Boxing Scene. “Ele passou por cinco horas de cirurgia na terça-feira, onde nove parafusos, várias hastes e peças foram inseridas em sua coluna.”

O site noticiou que David Diamante está totalmente lúcido. “Será um caminho difícil”, disse Diamante ao Boxing Scene. “É uma lesão grave e vai demorar algum tempo a melhorar. Será uma batalha. Terei que aprender a andar novamente e neste momento existe o risco de complicações. Mas tenho uma atitude positiva e voltarei o mais rápido possível.”

Diamante é contratado do canal Sky Sports e apresenta as lutas da empresa Matchroom, principalmente nos Estados Unidos e Europa.