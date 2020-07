As vitórias de Mike Tyson duraram em média 3,4 rounds

O anúncio do retorno de Mike Tyson aos ringues fez ressurgir a lenda de suas rápidas lutas. Todo mundo lembra dos nocautes impressionantes do peso pesado, que aos 20 anos de idade assombrou o mundo em 1986. Mas a idolatria a um dos boxeadores mais importantes da história faz com que exageros sejam feitos por seus fãs.

O maior deles é de que “todas” as suas vitórias eram em “10, 15, 30 segundos”. Muitos diziam que nem dava para pegar uma cerveja na cozinha. Não é verdade! O nocaute mais rápido de Tyson foi sobre Marvis Frazier, filho do histórico Joe Frazier, após 30 segundos. E o resultado mais importante foi sobre Michael Spinks, quando o ex-campeão dos meio-pesados caiu após 91 segundos.

Mas se desmembrarmos o cartel do Iron Man, vamos perceber que suas vitórias não foram tão fáceis como se conta. Até ser campeão, ao derrubar Trevor Berbick no segundo assalto, Tyson precisou de 28 vitórias, com 26 nocautes, sendo 15 no primeiro assalto. Neste período, foram 76 rounds disputados, com a média de um nocaute a cada 2,7 rounds.

Durante seu primeiro reinado, foram nove vitórias, apenas duas nos primeiros três minutos, com 50 nocautes disputados (5,5 rounds para um nocaute).

Após perder para James Buster Douglas, em 1990, Tyson voltou a lutar no mesmo ano e somou quatro triunfos até ser preso por estupro, em 1992. Foram quatro vitórias, após 21 assaltos, com direito a mais duas quedas no primeiro assalto. Para chegar ao segundo reinado, foram oito rounds de ação, em quatro duelos. Duas vitórias no primeiro e outras duas no terceiro assalto.

Após perder duas vezes para Evander Holyfield, Tyson retomou a carreira em 1999 e lutou até 2005, com outras cinco vitórias, em 15 rounds. Outros dois adversários foram à lona no primeiro assalto.

No geral, Tyson somou 50 vitórias, com 44 nocautes, sendo 23 no primeiro assalto. Foram necessários, 170 rounds, com uma média de 3,4 rounds disputados.

Um demolidor. Um dos maiores de todos os tempos. Mas suas lutas não foram tão rápidas como dizem. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto.