Ascensão, queda e reconstrução de Mike Tyson são retratados em documentário da ABC

Em quatro horas, distribuídas em dois capítulos, o canal ABC produziu um novo documentário sobre Mike Tyson. Além da ascensão e queda de um dos boxeadores mais importantes da história do boxe, “The Knockout” também mostra a reconstrução da vida do ex-boxeador.

“Esse cara basicamente era um reality show muito antes de o reality ser inventado”, disse o jornalista de Nova York Wallace Matthews, que acompanhou de perto a carreira do Iron Man de 1985 a 2005.

A glória fulminante e os problemas fora do ringue, com o relacionamento explosivo com Robin Givens são os destaques da primeira parte. Derrota, prisão, ‘luta da mordida’, aposentadoria, morte da filha, depressão e o retorno aos holofotes com o monólogo dirigido por Spike Lee, participação em filmes e exibição com Roy Jones são comentados por jornalistas, especialistas e ex-boxeadores.

“The Knockout” mostra que a vida de Tyson foi uma grande gangorra e da mesma maneira com que ele subiu rapidamente, desceu na mesma velocidade, mas sempre encontrou uma forma de surpreender e se manter em evidência.