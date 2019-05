Assinante brasileiro vai ter de pagar R$ 37,90 para ver boxe no DAZN

Agora é oficial. O DAZN, plataforma de streaming britânica, vai cobrar R$ 37,90 pelas suas atrações, que incluem eventos de boxe, futebol, tênis, artes marciais e automobilismo. Os novos assinantes terão direito a um mês de acesso grátis. Nos Estados Unidos, o DAZN custa US$ 20,00 por mês ou um pacote anual de US$ 100,00.

O primeiro evento pago deverá ser o duelo entre os pesos pesados Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr., dia 1º de junho, direto do Madison Square Garden, em Nova York.

A luta entre o mexicano Saúl Canelo Álvarez e o norte-americano Daniel Jacobs, sábado passado, em Las Vegas, superou todas as expectativas. O duelo foi visto por 1,2 milhão de pessoas nas redes sociais da empresa de streaming britânica, que teve um aumento de 700 mil assinaturas só nos Estados Unidos.

O DAZN faturou US$ 48 milhões do evento principal. A luta foi a segunda de 11 previstas no contrato de cinco anos com Canelo. São US$ 365 milhões.