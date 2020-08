Associação Mundial de Boxe planeja ‘título master’ para Popó x De La Hoya

A Associação Mundial de Boxe planeja um ‘título master’ para um provável duelo entre Acelino Popó Freitas e Oscar De Hoya no início de 2021. As negociações estão em andamento e podem ser definidas nas próximas semanas.

As informações são do próprio tetracampeão mundial, que está treinando há duas semanas. Popó recebeu convite por intermédio da Banner Promotions, empresa de Arthur Pellulo, que cuidou de sua carreira internacional. Caso tudo se confirme, a luta será profissional e não uma exibição.

Em 2012, Popó lutou como médio-ligeiro diante de Michael Oliveira, no Uruguai, e venceu por nocaute no nono assalto. Três anos depois derrubou o argentino Mateon Damián Veron no terceiro assalto também nesta categoria. Já em 2017, quando venceu o mexicano Gabriel Martinez, por pontos, lutou como peso médio.