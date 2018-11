Astro de Creed desafia o ex-campeão mundial Roy Jones Jr.

A estrela do filme Creed II, Michael B. Jordan, desafiou o ex-campeão mundial Roy Jones Jr.. O ator, de 31 anos, tem aperfeiçoado suas habilidades de boxe há vários anos por seu papel como Adonis Creed nos novos filmes da franquia “Rocky” / “Creed”, e recentemente se gabou para TMZ.com que ele poderua enfrentar o ex-campeão de 49 anos.

Roy, que esteve ativo como boxeador e venceu uma luta em fevereiro, lançou um desafio a Michael para apoiar suas palavras com seus punhos.

“Se Michael B. quiser, entre em contato com Roy Jones Jr. e nós faremos isso acontecer”, disse ele em um vídeo publicado pelo site de fofocas dos EUA. Ele aconselhou a estrela a obter seus detalhes de contato dos editores do TMZ para organizar a luta.

Michael admitiu que não teria sido páreo para Roy no auge de sua carreira – quando o boxeador se tornou o primeiro em mais de um século a ganhar cinturões mundiais nas categorias dos médios e dos pesos pesados.

Roy Jones disse que precisa de quatro ou cinco semanas de treinamento. “Eu sei que ele não pode me bater ainda”, explicou ele. “Eu sei que ele provavelmente está em melhores condições, porque ele é mais jovem … mas eu sou um veterano velha escola.”

Michael está atualmente na trilha promocional de “Creed II”, no qual ele interpreta Adonis, o pugilista filho do rival de Rocky Balboa e amigo Apollo Creed – que o personagem de Sylvester Stallone lutou no filme original de 1976 “Rocky”.

O primeiro filme “Creed” relançou a franquia para se concentrar em Adonis – com Rocky assumindo o papel de seu treinador. Dirigido por Ryan Coogler, cineasta do filme “Pantera Negra”, ganhou elogios e foi um sucesso de bilheteria – arrecadando mais de US$ 170 milhões.