‘Atração de circo’, Mayweather anuncia luta no Japão dia 31 dezembro contra astro do kickboxing e MMA

Aos 41 anos, Floyd Mayweather Jr. anunciou em Tóquio que vai voltar a lutar, mas não no boxe. O ex-campeão mundial vai enfrentar o japonês Tenshin Nasukawa, de 20 anos, astro do kickboxing e MMA, em 31 de dezembro, na Saitama Super Arena, no Japão.

Mayweather e Nasukawa apareceram em uma entrevista coletiva em Tóquio na segunda-feira (domingo à noite no Brasil) que foi veiculada mundialmente no YouTube para anunciar a luta diante de autoridades da Rizin Fighting Federation, uma empresa japonesa de promoção de lutas de MMA e de kickboxing.

Não foram anunciados detalhes da luta, como as regras específicas, o número de roundes, o limite de peso e nem como será a transmissão do evento. Mayweather postou uma foto em seu Instagram usando luvas Rizin MMA.

O invicto Nasukawa soma 27 vitórias, com 21 nocautes no kickboxing e quatro triunfos, com dois nocautes, no MMA. Ele luta na categoria dos penas até 57 quilos. Em sua última luta, Mayweather enfrentou McGregor, em 2017, com 69 quilos.