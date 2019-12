Atrás do sucesso de Patrick Teixeira nos ringues, existe o trabalho de bastidores de Patrick Nascimento

O boxe é um esporte praticado individualmente, mas o sucesso de um pugilista depende do apoio de várias pessoas. Uma das funções mais importantes é a de manager e o mais novo campeão mundial dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe, Patrick Teixeira, está muito bem servido.

O trabalho nos bastidores de Patrick Nascimento é um dos motivos do sucesso de Patrick Teixeira nos ringues. Aos 24 anos, o empresário, filho do ex-pugilista Edson “Xuxa” do Nascimento, que encerrou a carreira invicto, com a incrível marca de 47 vitórias e um empate, e é o técnico de Patrick Teixeira, direcionou a carreira do pugilista nacional até a oportunidade de conquista do cinturão.

Apesar da pouca idade, Patrick Nascimento é respeitado pelos principais empresários do boxe internacional e mantém ótimo relacionamento com Oscar De La Hoya, dono da empresa Golden Boy Promotions, com a qual Patrick Teixeira possui contrato.

Com a International Boxing Group (IBG), Patrick Nascimento também trabalha a carreira de jovens valores como Jonathan Soares e Andres Gregório, que deverão participar de desafios importantes em um futuro próximo.