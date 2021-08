Atual campeão em três categorias do boxe sobrevive a acidente de avião

O norte-americano Gervonta Davis sobreviveu a um acidente de avião, ocorrido no sábado passado, quando iria viajar de Fort Lauderdale, na Flórida, para Las Vegas, Nevada, onde iria assistir à luta entre Manny Pacquiao e Yordenis Ugás.

O trem de decolagem travou no início da viagem e quebrou na sequência. O piloto perdeu o controle da aeronave e só parou em um terreno ao lado da pista.

Davis, acompanhado de amigos e familiares não sofreu lesões, mas se assustou bastante. “Estou bem”, Davis postou em sua página do Instagram, depois acrescentou: “Para todos que desejam voar com privacidade, acho que acabou para mim. Eu estou dirigindo ou pegando um trem a partir de agora.” O avião é do boxeador.

Gervonta Davis, de 26 anos, ostenta os títulos mundiais entre os pesos penas, leves e meio-médios-ligeiros. Seu cartel invicto é de 25 vitórias, com 24 nocautes.