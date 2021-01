Aumento de casos de coronavírus no Reino Unido faz comissão de boxe cancelar eventos em janeiro

O aumento de casos de coronavírus no Reino Unido fez a comissão de boxe cancelar os eventos previstos para janeiro. Novos protocolos serão apresentados e as lutas poderão voltar a ser realizadas em fevereiro.

O empresário Eddie Hearn, o mais importante e ativo da Inglaterra, anunciou que as datas de suas lutas serão mantidas, mas fora da Grã-Bretanha.

“Visto a declaração do BBBofC de que os shows de janeiro serão adiados no Reino Unido. O boxe para nós agora vai recomeçar no início de fevereiro. Esperançosamente, será no Reino Unido, mas continuaremos independentemente, com segurança e por todos os meios necessários. Para os lutadores lá fora … fiquem prontos!”

Neste domingo, mais de 57 mil casos foram registrados no Reino Unido, com 445 mortes registradas.