Bandsports, Fox Sports e SporTV vão transmitir domingo o Boxing For You

Pela primeira vez na televisão brasileira três canais a cabo vão transmitir ao vivo um evento de boxe. O evento Boxing For You, em Mangaratiba, Rio de Janeiro, vai ser atração no domingo à noite nos canais Bandsports, Fox Sports e SporTV.

Existe uma possibilidade também da Rede Brasil, canal aberto, também passar as lutas, segundo Sergio Batarelli, organizador do evento e CEO da Boxing For You.

Bandsports e SporTV iniciam a transmissão às 19h. O FOX Sports só vai transmitir as lutas de Robson Conceição e Esquiva Falcão.

Esta será a primeira vez que Robson e Esquiva, medalhistas olímpicos, vão se apresentar em ringues nacionais como profissionais. O primeiro foi ouro na Rio-2016, enquanto o segundo ficou com a prata em Londres-2012.

Adriana Araújo, bronze em Londres-2012, também faz parte da programação, que vai reunir sete combates no total.