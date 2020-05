BandSports vai reprisar dia 16 a vitória histórica de Maguila contra James “Quebra-Ossos” Smith

A TV Bandeirantes prometeu e vai cumprir. Os fãs de Adilson Maguila Rodrigues poderão ver mais dois combates históricos do carismático peso pesado neste período de pandemia. Serão mais duas sessões: dias 16 e 23.

No dia 16, o canal vai passar Maguila x James “Quebra-Ossos” Smith. A maior vitória do brasileiro, vista por um Ginásio do Ibirapuera superlotado, em agosto de 1987. Com narração do saudoso Luciano do Valle e os comentários de Newton Campos.

O outro duelo desta sessão será o confronto contra o norte-americano Rocky Sekorsky, que valeu o cinturão das Américas do Conselho Mundial de Boxe, disputado em dezembro de 1986, no Ginásio do Corinthians. A narração será de Alenxadre Santos e os comentários de Newton Campos.

A programação da Band ainda estuda quais lutas serão reprisadas no dia 23.