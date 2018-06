Beachboxing tem evento neste domingo na Praia de Copacabana

Com a disputa de dez lutas, a Praia de Copacabana, no Rio, vai receber neste domingo, o próximo evento de beachboxing. O Canal Combate transmite ao vivo.

Os duelos de Beachboxing acontecem em um ringue de 4 a 5 metros de lado, com três cordas, montado sobre a areia (fofa) da praia. As lutas amadoras tem três roundes de 1min30, com 1min de descanso. Os profissionais lutam quatro ou cinco roundes.

Os boxeadores, que deverão usar camisetas, lutam descalços e utilizam luvas de 12 0u 16 onças.

Três quedas no mesmo round ou quatro durante toda a disputa encerram o combate.

O beachboxing começou a ser praticado no Rio em 2012 e teve oito eventos em 2016.