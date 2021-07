Beatriz Ferreira dá o primeiro passo em Tóquio; Keno deixa para subir no pódio em Paris

Beatriz Ferreira deu o primeiro passo para o ouro em Tóquio, nesta sexta-feira, ao derrotar a a taiwanesa Shih-Yi Wu, por pontos, em decisão unânime dos jurados: 30 a 27 (quatro vezes) e 29 a 28 (uma).

Séria, equilibrada, precisa, valente, ‘Bia Boa de Briga’ bateu a taiwanesa Shih-Yi Wu, por pontos, em decisão unânime dos jurados: 30 a 27 (quatro vezes) e 29 a 28 (uma). Volta a lutar na terça, pelas quartas de final, diante de Raykhona Kodirova, do Usbequistão. Um novo triunfo e a brasileira já vai garantir o bronze, pois no boxe não existe a disputa do terceiro lugar e os dois derrotados nas semifinais sobem também no pódio.

Já Keno Marley perdeu nas quartas para o britânico Benjamin Whittaker, em decisao dividida, mas lutou bem e deixou para subir no pódio em Paris, daqui a tres anos, quando terá apenas 24 anos.

O boxe está forte em Tóquio. Vem mais por aí!