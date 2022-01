Beatriz Ferreira merece pelo menos o mesmo espaço na mídia de Rebeca Andrade e Rayssa Leal

Rebeca Andrade foi um show na ginástica durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, ao ganhar uma medalha de ouro e uma de prata, enquanto Rayssa Leal virou o xodó do público brasileiro pelas suas belas atuações que lhe valeram a prata no skate. Passada a Olimpíada, as duas se mantêm na mídia.

O mesmo não se pode dizer de Beatriz Ferreira, a espetacular boxeadora nacional, que após Tóquio continua acumulando títulos, como o Mundial Militar e o torneio de Colônia, na Alemanha, neste sábado. A ponto de pouco ter sido contestada sua derrota discutível na final olímpica.

Nas últimas 30 competições internacionais, Bia só não subiu no pódio em uma delas. Mas isso não garante para a brasileira o espaço merecido na imprensa. É mais fácil ver seu nome em destaque no exterior do que em seu próprio país.

Incrível como os praticantes de boxe são desprezados no Brasil.