Beatriz Ferreira no boxe profissional seria muito importante para a nobre arte brasileira. Vice-campeã olímpica em Tóquio ficou com a medalha de prata no Mundial da Turquia, nesta sexta-feira, ao perder a final para a representante dos EUA.

Aos 29 anos, Bia planeja ficar no ciclo olímpico até 2024, em Paris, mas aí poderá ser muito tarde para iniciar uma carreira profissional. Com o seu imenso currículo no ‘amador’, conseguiria um contrato vultoso e bem superior aos US$ 5o mil ganhos com o segundo lugar no Mundial. Ela lutaria menos vezes e ganharia maior prestígio, além da possibilidade de enfrentar grandes desafios.