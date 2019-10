Bem-humorado, Mike Tyson diz que chutaria o bumbum de Floyd Mayweather em briga de rua

Como sempre acontece ultimamente, as entrevistas de Mike Tyson sempre são muito bem-humoradas. Desta vez, para a revista norte-americana GQ, o mais novo campeão dos pesos pesados afirmou que daria uma “surra” em Floyd Mayweather, de 42 anos, em uma briga de rua. “Eu daria um chute no bumbum dele”, disse o Iron Man.

Depois, Tyson, de 53 anos, afirmou que se os dois fossem do mesmo peso (Mayweather tem cerca de 70 quilos) o adversário “ganharia fácil”. “Se fôssemos do mesmo tamanho, ele ganharia, pois tinha mais técnica do que eu.”

Tyson só não concordou quando perguntado se Mayweather seria o melhor boxeador de todos os tempos e preferiu apontar Muhammad Ali, três vezes campeão dos pesos pesados e morto em 2016.