Bem que o seu Silvio Santos poderia levar as lutas do Bob Arum para o SBT, né?

Os amantes brasileiros da nobre arte não ver ao vivo a luta entre os pesos pesados Tyson Fury x Tom Schwarz. O SporTV não renovou seu contrato com a Top Rank, empresa de Bob Arum, e a ESPN Brasil não tem interesse em negociar as lutas com o lendário empresário.

Desta forma, além de não ver as lutas dos medalhistas olímpicos Esquiva Falcão e Robson Conceição, ainda ficaremos sem poder acompanhar grandes nomes do boxe internacional como Fury, Terence Crawford e Vasyl Lomachenko.

Uma alternativa seria o seu Silvio Santos comprar o pacote de lutas e levar para o SBT. Como tudo onde o dono do Baú põe a mão vira ouro, é mais do que certo que as atrações seriam um grande sucesso, marcaria o retorno da nobre arte à TV aberta nacional e a antiga TV Tupi teria a liderança da audiência nas noites de sábado.

E aí, seu Silvio? Que tal? Lembra da luta entre Riddick Bowe e Andrew Golota, em 1996? Todo mundo viu. Isso para não falar dos combates de Adilson Maguila Rodrigues… e tantos outros. Vamos relembrar os grandes momentos de Walter Abrahão narrando os combates de Eder Jofre no Ginásio do Ibirapuera com transmissão exclusiva da Tupi!!!