Benavidez empurrou, Crawford tentou golpear, Benavidez esquivou…e o clima esquentou!

O clima está pesado para a luta deste sábado entre Terence Crawford e Jose Benavides Jr. Os dois se estranharam na pesagem. E não foi armação.

Crawford foi bravo para a encarada. Benavides deu um empurrão, Craford não gostou e arriscou um cruzado de direita, mas Benavides esquivou bonito.

No meio, o veterano Bob Arum, com 86 anos, ficou desesperado com toda a confusão, apesar de toda sua experiência.

O SporTV 2 transmite a luta ao vivo. Imperdível!!!