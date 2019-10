Bia Ferreira é medalha de prata nos Jogos Mundiais Militares, na China

A boxeadora Bia Ferreira conquistou a medalha de prata nos Jogos Mundiais Militares, em Wuhan, na China. A campeã pan-americana e mundial foi derrotada na final por uma chinesa, por 3 a 2, mas somou o 25º pódio, em 26 competições internacionais.

Bia, de 26 anos, volta para o Brasil no dia 28 e vai se apresentar à seleção brasileira para fazer uma trabalho regenerativo em 13 de novembro. Depois, a lutadora terá alguns dias de folga para as festas de fim de ano e logo no começo de 2020 vai iniciar a preparação para o pré-olímpco de Mar Del Plata, na Argentina, que vai começar em 24 de março.

Apesar de campeã pan-americana e mundial, a brasileira vai precisar conquistar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.