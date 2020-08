Biografia de Eder Jofre será lançada no início de 2021 nos Estados Unidos

Christopher J. Smith anunciou em suas redes sociais que vai lançar no início de 2021 nos Estados Unidos o livro “Eder Jofre, o primeiro campeão mundial do Brasil”. Morador em Los Angeles, o escritor está em contato com o ex-campeão mundial e sua família há vários anos.

“Como muitos de vocês sabem, estou trabalhando neste livro há algum tempo e estou animado em anunciar que ele será lançado (no início) do próximo ano, publicado pela Win by KO Publications”, escreveu Chris. “EDER JOFRE: primeiro campeão mundial de boxe do Brasil. Uma biografia muito detalhada de um dos maiores boxeadores da história do esporte.”