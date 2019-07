Blog do Baldini atinge 731.132 visitas. Ajude a atingir a marca de 1 milhão! Vamos lá!

O “Blog do Baldini” somou 70.371 visitas somente no mês de junho, com destaque para os posts “DAZN e Sky Sports têm prejuízo de 13 milhões de pessoas na audiência de Joshua x Ruiz por causa da pirataria” e “Sylvester Stallone: Andy Ruiz é o Rocky mexicano. É uma conquista incrível”.

Em 2019, a publicação acumula 223.084 acessos e desde sua criação em outubro de 2017 o número atingiu 731.132. Vamos chegar o mais rápido possível a histórica marca de 1 milhão!

Muitas datas importantes e lutas sensacionais estão previstas para o segundo semestre, o que vai garantir o interesse dos fãs da nobre arte.