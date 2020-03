Blog do Baldini exibe programação especial para enfrentar a quarentena

Na fé de que tudo isso vai acabar logo, o Blog do Baldini preparou uma programação especial para exibir durante a quarentena. Além as eventuais notícias, o espaço vai reservar uma nota do dia para apresentar algo diferente para os seus leitores.

Na segunda-feira, o destaque será uma entrevista concedida por alguma celebridade do boxe em algum momento importante.

Na terça-feira, um “herói brasileiro” será lembrado. Vamos resgatar um pouco da memória da nobre arte nacional.

Na quarta-feira, será a vez de relembrar um grande nocaute.

Pessoas conhecidas vão falar de sua paixão pelo boxe na quinta-feira.

Na sexta, vamos aprender um pouco com um treino ministrado por alguma estrela do nosso esporte.

O sábado é o dia do boxe. Isso todos sabemos. E como o coronavírus impede que tenhamos eventos pelo mundo, vamos rever uma grande luta.

Já o domingo será reservado para um belo filme e temos dezenas deles cujo tema principal é o boxe. Preparem a pipoca. Começa dia 23!