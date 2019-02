Blog do Baldini fala com Robson Conceição: “Não escolho adversários. Ser campeão mundial não é meu sonho. É meu objetivo”

Robson Conceição se prepara para a sua primeira luta como profissional no Brasil, dia 31 de março, em Mangaratiba, no Rio. O campeão olímpico falou com exclusividade a este blog e rebateu as críticas de que seus adversários são fracos.

“Não escolho adversários. Meu técnico Luiz Dorea, meu empresário Luiz Fernando e a TopRank, que gerenciam a minha carreira e traçam o planejamento de lutas até o título mundial. Isso faz parte da carreira de qualquer lutador profissional de boxe. Estou pronto para todos, e afirmo, serei campeão mundial! Não é meu sonho, é o meu objetivo!”

Robson afirmou que não tem preferência de fazer a luta de fundo, quando vai dividir a programação com Esquiva Falcão. “Meu foco é lutar, me apresentar bem, dar o meu melhor no ringue. Não me preocupo muito com isso não, ser a luta principal.”

Robson não concordou quando perguntado se perdeu a preferência da Top Rank para Shakur Stevenson e Michael Conlan. “São dois grandes atletas, e a TopRank presta a devida atenção a todos os seus atletas. Tem muita gente boa na TR, e novas contratações estão surgindo, como o Tyson Fury recentemente. Não tem esse negócio de preferência não, é business!”

Robson afirmou que o próximo compromisso merece uma preparação especial. “Sempre busco lutar melhor, tirar o melhor de mim em cada luta. Sou muito exigente comigo mesmo, principalmente para a próxima luta marcada! Visando sempre a evolução. Aprendendo, ajustando, aprimorando e vencendo.”