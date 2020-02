Blog do Baldini ultrapassa 1 milhão de acessos. E vem novidade por aí!

É com muita felicidade que o Blog do Baldini anuncia a ultrapassagem da marca de 1 milhão de visualizações. Com uma média que atinge os 90 mil acessos (cerca de três mil por dia).

O espaço é reservado diariamente para o boxe brasileiro, internacional e também conta histórias da nobre arte. Este ano a atenção também será redobrada com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A ideia para 2020 é incrementar as postagens com mais entrevistas e vídeos feitos pelo próprio autor e, se possível, fazer coberturas de lutas importantes no local da disputa, seja no Brasil ou no exterior.

Esperamos atingir um nível ainda maior com o noticiário da primeira defesa de cinturão do campeão mundial Patrick Teixeira, com o esperado duelo pelo título de Esquiva Falcão, com o retorno de Robson Conceição, além da participação brasileira em Tóquio. E muito mais!

Muito obrigado a todos!