Blog do Baldini ultrapassa as 635.000 visitas! Venha falar de boxe! Vamos chegar a 1 milhão!

Com a ajuda imprescindível do meu amigo Daniel Batista, que sabe tudo de internet, consegui o levantamento de audiência do Blog do Baldini, que tem uma produção diária com as notícias, datas históricas, lutas inesquecíveis e personagens lendários da nobre arte.

O espaço reservado ao boxe atingiu a marca de 653.577 visitas, com 393.649 somente em 2019. As notas mais lidas envolveram nomes do presente, passado e também figuras folclóricas.

A nota mais lida foi um “sonho” por parte do editor do blog, no qual imaginava como seria uma luta de Saúl Canelo Álvarez no Allianz Parque. A segunda postagem mais procurada pelos assinantes foi sobre Mike Tyson. O ex-campeão mundial foi impedido de entrar no Chile por causa de seus antecedentes criminais.

E a “medalha de bronze” no interesse dos leitores foi a notícia de que Sylvester Stallone, em uma entrevista, dava a entender que o personagem Rocky Balboa vai morrer no último episódio de Creed.

O boxe brasileiro também é destaque na audiência do blog. O eterno campeão Eder Jofre, a ex-campeã mundial Rose Volante e o medalha de ouro olímpico Robson Conceição sempre são grandes atrações.

Venha ler e falar de boxe. Vamos atingir logo a meta de 1.000.000 de visitas!