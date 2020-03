Blog Especial: ‘Treinado’ por Angelo Dundee, Eder Jofre ‘luta’ com Alexis Arguello

O quadro ‘Heróis Brasileiros’ começa com o maior peso galo de todos os tempos em uma exibição histórica na década de 90. Eder Jofre, “treinado” por Angelo Dundee, “luta” contra Alexis Arguello. o grande boxeador nicaraguense.

Os dois astros da história da nobre arte entraram no mesmo dia no Hall da Fama do Boxe, em Canastota, em 1992.

Com luvas enormes, os dois trocaram golpes leves e divertiram o público presente ao ginásio. Grande respeito das duas partes.

São apenas quatro minutos de filmagem, mas são históricos.

