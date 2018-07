Boa, Esquiva! Brasileiro desafia russo ranqueado antes de encarar Murata

Motivado pela vitória por nocaute no primeiro assalto, sábado passado diante do mexicano Jonathan Tavira e pela proximidade do duelo pelo título mundial com o japonês Ryota Murata, Esquiva Falcão lançou um desafio nas redes sociais.

“Vamos fazer esta luta acontecer rápido. Esquiva Falcão x Artur Akavov. Eu sou nono da AMB e ele 11º da OMB”, disse o medalha de prata em Londres-2012, demonstrando confiança e coragem.

Admito que gosto da ideia, pois estou muito preocupado com o fato de Esquiva não ter tido seu “queixo” testado de forma intensa durante suas lutas profissionais. Acho perigoso enfrentar Murata sem um teste forte para sua resistência. Akavov pode ajudar a esclarecer esta dúvida.

Akavov, de 32 anos, soma 19 vitórias (oito nocautes) e duas derrotas. Em seu cartel, o russo tem uma derrota para o campeão BJ Saunders, por pontos, em dezembro de 2016. O canhoto já venceu duas vezes este ano.

A Top Rank, empresa com a qual Esquiva tem contrato, promete o duelo com Murata no primeiro semestre de 2019, Mas o brasileeiro não pode perder.