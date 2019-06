Bob Arum aceita Wilder x Fury 3 para conseguir Spence Jr. x Crawford

foto: Andrew Couldridge-Reuters

Aos 87 anos, Bob Arum está no boxe desde 1966 e trabalhou com todos os grandes lutadores neste período. Ele sabe tudo e mais um pouco sobre como organizar combates. O último plano do lendário empresário, dono da Top Rank, é uma jogada genial.

Na semana passada, Arum anunciou a trilogia entre os pesos pesados Deontay Wilder e Tyson Fury, antes mesmo da segunda luta ser realizada. Desta forma, ele espera seduzir o rival Al Haymon a aceitar uma luta entre um de seus meio-médios contra Terence Crawford.

Arum planeja colocar Crawford, campeão pela Organização Mundial de Boxe, diante de Errol Spence Jr., dono dos cinturões da Associação Mundial de Boxe e Federação Internacional de Boxe, ainda este ano, impedindo que Spence Jr. lute com Shawn Porter, detentor da cinta do Conselho Mundial de Boxe, em setembro.

Arum aposta que Crawford vence Spence Jr. e aí ele poderá forçar Haymon a colocar seus lutadores em linha para que o norte-americano possa unificar o título mundial dos meio-médios, categoria com mais talentos do boxe atual.

Enquanto nós compramos farinha, Bob Arum já está comendo o bolo.