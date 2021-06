Bob Arum aponta Robson Conceição x Oscar Valdez para setembro, no Arizona

Bob Arum apontou, nesta sexta-feira, mais uma vez, um duelo entre Robson Conceição e Oscar Valdez para setembro, no Arizona. Empresário voltou a falar da possibilidade do duelo entre mexicano e o brasileiro, em Las Vegas, na véspera de Shakur Stevenson x Jeremiah Nakathila.

Arum foi perguntado por jornalistas da intenção de um possível duelo entre Valdez e Stevenson, mas ele não se mostrou entusiasmado em colocar dois de seus campeões em ação neste momento. Valdez é o dono do título dos superpenas do Conselo Mundial de Boxe.

A razão para ter Valdex x Conceição é porque o mexicano (29-0, 23 KOs), 30, integrante da equipe olímpia do México nas olimpíadas de 2008 e 2012, gostaria de se vingar de uma derrota no amador diante do brasileiro (16-0, 8 KOs), de 32 anos, ocorrida na final dos Jogos Pan-americanos de 2009 na Cidade do México, quando o lutador nacional ganhou a medalha de ouro. Robson conquistaria a medalha de ouro olímpica no Rio, em 2016.