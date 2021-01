Bob Arum diz que Joshua x Fury está fechado 95%. ‘E a vitória será do meu lutador: 100%’

O empresário Bob Arum afirmou que o duelo entre os britânicos Anthony Joshua e Tyson Fury está 95% fechado. Segundo o empresário, as negociações estão sendo feitas de “forma suave e um acordo pode ser anunciado nas próximas semanas”.

Um dos principais problemas é decidir onde será o evento. A ideia dos organizadores é colocar luta em um local onde se pode ter público. Com isso, a Arábia Saudita surge com boas possibilidades. Segundo fontes ligadas à Top Rank, empresa de Arum, os pugilistas aceitaram receber a mesma bolsa.

“O acordo está 95% fechado, mas o que está 100% é a vitória do meu lutador”, disse Arum, referindo-se a Fury, dono do cinturão dos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Joshua é o campeão pela Federação Internacional, Associação Mundial e Organização Mundial de Boxe.