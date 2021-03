Bob Arum garante luta entre Anthony Joshua e Tyson Fury. Anúncio oficial em breve

O anúncio oficial da luta entre Anthony Joshua e Tyson Fury será feito em breve. Quem garante é o empresário Bob Arum, que tem participação no encaminhamento da carreira de Fury.

Os últimos detalhes estão sendo definidos e a tendência é de que tenhamos pelo menos duas lutas entre os pesos pesados britânicos. A ideia dos empresários, Eddie Hearn, responsável por Joshua, também está nisso, é que o primeiro combate seja na Arábia Saudita, onde a oferta cobriria a falta de público. Já um segundo combate, no segundo semestre, com grande parte da população britânica vacinada, seria disputado no estádio de Wembley.

Campeão pela Associação Mundial de Boxe, Federação Internacional de Boxe e Organização Mundial de Boxe, Joshua, de 31 anos, lutou pela última vez em dezembro, quando derrotou o búlgaro Kubrat Pulev, enquanto Fury, de 32, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, não se apresenta desde fevereiro de 2020, na vitória sobre Deontay Wilder.

O cartel de Joshua é de 24 vitórias (22 nocautes) e uma derrota, enquanto Fury está invicto: são 30 vitórias (21 nocautes) e um empate.