Bob Arum garante Manny Pacquiao para o vencedor entre Crawford x Brook

O vencedor do combate desta noite, em Las Vegas, entre o norte-americano Terence Crawford e o britânico Kell Brook vai ganhar mais do que apenas o cinturão dos meio-médios da Organização Mundial de Boxe.

Segundo Bob Arum garantiu, nesta quinta-feira, o lutador que tiver seu braço erguido vai enfrentar o filipino Manny Pacquiao em março ou abril. “Está tudo acertado. Se tivermos vacina, inclusive, com público”, disse o lendário empresário, apontando o estádio do Dallas Cowboys como o local preferido.

“Queríamos fazer Crawford x Manny neste fim de ano, mas a presença de público impede um faturamento de milhões de dólares. Por isso, vamos esperar até o primeiro trimestre do ano que vem”, continuou Arum.

Voltar a trabalhar com Pacquiao é uma estratégia de Arum para tentar seduzir Crawford a continuar em sua empresa, a Top Rank, com quem o contrato do lutador americano termina no fim do ano que vem e o assédio da PBC, de Al Haymon é muito grande, pois os melhores meio-médios do mundo estão nas mãos do manager que cuidou inclusive da carreira de Floyd Mayweather.

Outra opção para Crawford pode ser o brasileiro Patrick Teixeira, dono do cinturão dos médios-ligeiros da OMB e que tem duelo marcado para 6 de fevereiro, diante do argentino Brian Castaño.