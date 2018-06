Bob Arum garante Pacquiao em abril e quer Linares x Lomachenko em maio

O empresário Bob Arum está com 86 anos, mas continua dando as cartas no boxe internacional. O dono da Top Rank anunciou que o filipino Manny Pacquiao vai lutar dia 14 de abril. Resta confirmar o adversário.

Outra informação dada pelo lendário Bob é que iniciaram as negosiações para o duelo entre o ucraniano Vasyl Lomachenko e o venezuelano Jorge Liñares.

Segundo alguns amigos do empresário, em caso de vitória de Lomachenko e Pacquiao em suas próximas lutas, existe a possibilidade de um confronto entre ambos em novembro. Freddy Roach, técnico de Pacquiao, disse que o combate “seria uma boa” e até adiantou que a luta seria na categoria dos meio-médios-ligeiros.