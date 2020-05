Bob Arum promete retorno do boxe nos Estados Unidos em 9 de junho

O promotor Bob Arum disse, nesta quinta-feira, que planeja organizar uma programação de cinco lutas, sem público, em 9 de junho, no Hotel MGM, em Las Vegas. Seria o primeiro grande evento da nobre arte após a pandemia doo coronavírus. O norte-americano Shakur Stevenson e o irlandês Michael Conlan são indicados como as principais atrações do evento.

O evento, que terá transmissão da ESPN, depende da aprovação da Comissão Atlética de Nevada, após reunião na próxima semana. Outro ponto é a liberação dos hotéis em Las Vegas, que está apontada para acontecer para a primeira semana de junho.

Para setembro, Arum prevê que poderá organizar o primeiro grande duelo pós-pandemia, ao colocar frente a frente o ucraniano Vasyl Lomachenko e o norte-americano Teófimo Lopez, pela unificação dos títulos dos pesos leves. Outro evento previsto ainda para este ano poderá reunir o veterano Manny Pacquiao diante do americano Terence Crawford.

Além de Arum, Oscar De La Hoya e Eddie Hearn também programam lutas para 4 e 15 de julho. respectivamente na Flórida e em Londres.